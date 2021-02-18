Эксперты перечислили четыре отличия между кистой и опухолью в груди

Сегодня, 18:49

Ольга Громова

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Эксперты перечислили четыре отличия между кистой и опухолью в груди

Выявление даже самого маленького уплотнения в молочных железах многих женщин заставляет паниковать и думать о плохом. Хотя, как известно, не все новообразования являются злокачественными. Эксперты Healthline назвали четыре признака, которые позволяют отличить кисту от раковой опухоли.

Первое, что следует знать - кисты появляются при скоплении жидкости. Исследователи до сих пор точно не знают, с чем это может быть связано. Вероятно, с колебанием уровня гормонов - кисты, как правило, появляются у женщин после 40 лет.

Распознать их можно по болезненности при нажатии. Также, в зависимости от фазы цикла, они могут меняться. Кисты на ощупь мягкие, гладкие, легко перемещаются в ткани молочной железы.

Онкологические заболевания зачастую связаны с поврежденным ДНК. Клетки перерождаются, становятся злокачественными и начинают быстро размножаться. Они способны проникать в кровоток и лимфу, переносится и поражать другие органы, формируя метастазы. 

Рак груди, как и большинство видов онкологических заболеваний, на первых стадиях протекает бессимптомно. Но иногда новообразование можно заметить. Оно будет отличаться от доброкачественного. Раковая опухоль твердая и плотная, она не зависит от менструального цикла и не сдвигается пальцами.

Однако стоит понимать, что нельзя опираться только на тактильные и визуальные ощущения. Необходимо пройти УЗИ, МРТ и, если врач посчитает нужным, биопсию.

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