Инфекционист: переболевшим COVID-19 может хватить одного этапа вакцинации

Людям, которые коронавирусной инфекцией уже переболели, может быть достаточно одной прививки. Даже одна доза препарата от коронавируса может принудить организм к выработке антител в больших количествах. В этом уверена врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Такое может быть с точки зрения законов иммунологии. На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине», — цитирует авторитетное мнение агентство РИА Новости.

Она пояснила, что после введения вакцины антитела могут повыситься до тысяч титров, тогда как нормальными при обычной вакцинации могут считаться 100-300. Но они спадут через две недели и уровень будет, как у всех.

По словам Гольцман, иммунная система работает по такому принципу: если организм помнит инфекцию и человек заболевает, включается память и она начинает усиленно вырабатывать антитела.

На текущий момент медики советуют переболевшим коронавирусом не прививаться хотя бы в течение трех месяцев после заражения. В то же время оптимально обозначить сроки они не могут в силу отсутствия данных. Ученым многое еще предстоит выяснить, но пока результаты исследований свидетельствуют о том, что примерно у 80 процентов переболевших антитела к вирусу исчезают уже через полгода.