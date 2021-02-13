Российский врач-терапевт перечислила связанные с изжогой заболевания

Изжога может быть симптомом серьезных заболеваний, предупредила врач-терапевт ГКБ № 17 г. Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева.

Изжога, отмечает эксперт, может проявляться по-разному, передает АиФ . Это может быть ощущение жжения в области груди. Кто-то ощущает боль, отдающую в плечо и шею. Но также может возникать и затруднение в дыхании.

«Возникает этот симптом в результате нарушения режима дня и питания или вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказала Зухра Алиева.

Причин возникновения изжоги немало. Она может возникнуть из-за курения, алкоголя. Также изжогу может спровоцировать обилие жирной и острой пищи. Изжога возникает при частом употреблении цитрусовых и сладкой газировки. Спровоцировать изжогу может шоколад.

Изжога может возникать при ношении тесной одежды. Причиной изжоги может быть стресс, нервозность. Изжога возникает у людей, которые много проводят времени в лежачем положении. Изжога бывает у беременных женщин, а также при приеме некоторых лекарств.

Но изжога может возникать и при серьезных заболеваниях. Она может быть симптомом гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. Изжога возникает при холецистите, панкреатите, дисфункции желчных путей, недостаточности желудочной кардии, диафрагмальной грыже.

Если изжога бывает редко, то можно принять антрацидные препараты. Если изжога возникает часто, больше двух раз в неделю, то следует проконсультироваться с врачом. Вовремя диагностированное заболевание повышает шансы на удачное лечение, отмечает эксперт.