В ВОЗ считают, что рано делать выводы об эффективности вакцины

Сегодня, 10:49

Александр Зуев

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В ВОЗ считают, что рано делать выводы об эффективности вакцины

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен сделала вывод о том, что пока рано говорить о сроках защиты от коронавируса после вакцинации.

Дело в том, что ученые до сих пор не могут со всей определенностью сказать о том, насколько долго сохраняется эффект от вакцины. Предварительные результаты указывают на то, что эффект сохраняется несколько месяцев, но точный отрезок времени пока назвать трудно.

Представитель ВОЗ также сказала, что организация и дальше будет анализировать поступающие сведения о вакцинах. Также в ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю смертность среди пациентов с коронавирусом снизилась на 10%. При этом специалисты ВОЗ пока не могут назвать сроки окончания пандемии.

Сейчас в мире используется несколько вакцин. Прежде всего речь идет о препаратах американских фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, шведско-британской компании AstraZeneca, российской вакцине «Спутник V», а также о разработках китайских компаний Sinopharm, Sinovac и CanSino. Еще более 200 вакцин находится в разработке, из них больше 60 проходят клинические испытания.

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