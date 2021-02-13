Британская мутация коронавируса оказалась безопасней южноафриканского

Британская мутация коронавируса оказалась менее угрожающей, чем нововыявленный африканский штамм — об этом сообщили французские молекулярные биологи. Благодаря проведенному масштабному исследованию, специалисты определили, что южноафриканские штаммы коронавируса нового типа демонстрируют более высокий уровень сопротивления антителам, чем британские.

Подтвержденная особая опасность южноафриканских штаммов коронавируса может повлиять на создание более мощной универсальной вакцины от инфекции. Французские ученые отметили, что часть антител, которые были выработаны естественным путем после выздоровления от коронавируса, являются неэффективными против южноафриканского штамма — в связи с этим необходимо разработать новую вакцину, направленную на борьбу конкретно с указанной мутацией вируса.

«В случае с южноафриканской разновидностью коронавируса уже выработанные антитела являются эффективными примерно на 40%», - высказались ученые.

Известно, что исследователи выделили британский штамм B.1.1.7 и южноафриканский B.1.351, и определили их чувствительность к специфическим к SARS-CoV-2 антителам. Для этого были взяты образцы сыворотки крови и мазок из носа пациентов, зараженных коронавирусом. Как показали результаты, B.1.1.7 был нейтрализован в 79 из 83 сывороток выздоровевших пациентов, а вот в 40% сывороток активность антител против B.1.351 снизилась или полностью прекратилась. Также было определено, что антитела, которые были выработаны у вакцинированных пациентов, оказались значительно менее эффективны против южноафриканской разновидности коронавируса, что подтверждает опасность штамма B.1.351 в сравнении с британской мутацией.