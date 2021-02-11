Доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

Сегодня, 19:49

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Доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги.

По мнению доктора Мясникова, изжога сама по себе малоприятна и может привести к опасным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом главврач московской больницы № 71 рассказал в эфире «Россия 1».

Изжога приводит к тому, что содержимое желудка забрасывается в пищевод, при этом травмируя его ткани. В итоге такая патология может переродиться в онкологическое заболевание.

«Если это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться», — объяснил Мясников. 

И добавил, что, когда изжога сопровождает человека пять и более лет, у него развивается синдром «пищевода Барретта», который у медиков принято считать предраковым состоянием.

Контролировать изжогу можно и нужно. Мясников рекомендует это делать с помощью правильного питания, лекарственных препаратов, а также снижения веса.

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