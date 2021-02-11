Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

Сегодня, 17:04

Ольга Громова

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Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

О приближении пандемии, которая будет «опаснее, чем COVID-19», предупредил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Эпидемия коронавируса может быть просто тренировкой перед тем, как человечество столкнется с новым вызовом, и он будет «более страшным». Врач призвал не сомневаться в том, что новая пандемия будет - новый патоген «стопроцентно придет».

При этом у этого нового вируса могут быть две мутации.

«Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — заявил Мясников в беседе с Ura.ru.

Доктор убежден, что человечество может спастись от новой пандемии. Не допустить ее можно, только если появится универсальная вакцина от гриппа.

При этом остается неизвестным, сколько времени есть у человечества в запасе. Это может быть как год, так и пять-десять лет.

Напомним: о более серьезной пандемии ранее говорил и Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Он выразил уверенность в том, что мир не готов к схватке с новым смертельным патогеном. И это при том, что положение может быть усугублено проблемой изменения климата.

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