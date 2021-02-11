Подтверждена польза рыбьего жира при лечении COVID-19 коронавируса

Ученые из Лос-Анджелеса выяснили, что рыбий жир помогает организму справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Они провели исследование, в рамках которого подтвердили зависимость уровня жирных кислот омега-3 в организме с риском смерти от коронавируса.

COVID-19, как известно, может провоцировать так называемый цитокиновый шторм. Чем меньше в организме уровень воспалительных цитокинов, тем ниже вероятность осложнений при COVID-19.

Жирные кислоты омега-3 могут влиять на воспалительные процессы в организме. Поэтому они могут влиять на количество цитокинов. Ученые выяснили, что смертность среди пациентов с нормальным уровнем омега-3 была на 75% ниже, чем у тех, кто испытывал дефицит жирных кислот.

Авторы исследования отмечают, что присутствие в организме в достаточном количестве жирных кислот помогает снизить смертность от коронавируса. Получить их организм может из жирной морской рыбы, либо при дополнительном употреблении рыбьего жира.