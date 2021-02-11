Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Сегодня, 11:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Изменчивость коронавируса не позволяет полностью, на все 100 процентов, исключить риск новой пандемии. Возможно также появление другого вируса, так как эволюция этих внеклеточных форм жизни неподвластна человеку. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение по миру новых штаммов SARS-COV-2 к новой пандемии не приведет.

«На 100 процентов сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут прийти новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, по крайней мере пока. Так же, как появился текущий коронавирус», - так специалист по особо опасным инфекциям прокомментировал заявление ВОЗ.

Тем не менее, Жемчугов говорит, что если исходить из анализа сложившейся ныне ситуации, риск появления нового, более опасного штамма существующего коронавируса, невелик.

Поэтому на его основе вряд ли вспыхнет новая пандемия. Но новый вирус появиться может, и в этом ничего удивительного нет. Вирусы, как указал собеседник РИА Новости, формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций.

«Если ему будет полезно как виду, он будет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида», - резюмировал Жемчугов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Сегодня, 11:44

Доктор Мясников заявил о «временном отступлении» коронавируса

Вчера, 17:09

В ВОЗ оценили необходимость перчаток в общественных местах

Вчера, 12:04

Россияне поменяли отношение к коронавирусу COVID-19 после болезни

Вчера, 11:19

Врач из России рассказал, когда лучше переливать кровь с антителами от COVID-19

11-02-2021, 17:34

Врач Широков назвал необычные причины головной боли

11-02-2021, 14:19

В Минтруде рассказали, как оформить больничный после вакцинации от COVID-19

10-02-2021, 15:34

Медиков Воронежа отстранят от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса COVID-19

10-02-2021, 09:54

ВОЗ исключила версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки

10-02-2021, 01:09

Росавиация: вакцинация от коронавируса COVID-19 может помочь открыть международные полеты

9-02-2021, 21:54

Pfizer провалила программу вакцинации в Южной Корее

9-02-2021, 15:24

Врач Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной железы

9-02-2021, 15:04

Диетолог перечислила ошибки при похудении

9-02-2021, 11:49

Российский инфекционист назвал главную ошибку при вакцинации от коронавируса COVID-19

8-02-2021, 12:24

Минздрав сократил число препаратов для лечения коронавируса COVID-19

8-02-2021, 08:04

Токсиколог объяснил, как использовать многоразовые масок

7-02-2021, 16:34

Повторное заражение коронавирусом отличается от первого случая инфицирования

6-02-2021, 20:54

Врач рассказал о проблемах со слухом и зрением у перенесших коронавирус

4-02-2021, 12:59

Российский врач-терапевт Жегалина рассказала, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

2-02-2021, 22:49

Ученые рассказали, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к коронавирусу

2-02-2021, 20:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров