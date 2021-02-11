Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Изменчивость коронавируса не позволяет полностью, на все 100 процентов, исключить риск новой пандемии. Возможно также появление другого вируса, так как эволюция этих внеклеточных форм жизни неподвластна человеку. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение по миру новых штаммов SARS-COV-2 к новой пандемии не приведет.

«На 100 процентов сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут прийти новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, по крайней мере пока. Так же, как появился текущий коронавирус», - так специалист по особо опасным инфекциям прокомментировал заявление ВОЗ.

Тем не менее, Жемчугов говорит, что если исходить из анализа сложившейся ныне ситуации, риск появления нового, более опасного штамма существующего коронавируса, невелик.

Поэтому на его основе вряд ли вспыхнет новая пандемия. Но новый вирус появиться может, и в этом ничего удивительного нет. Вирусы, как указал собеседник РИА Новости , формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций.

«Если ему будет полезно как виду, он будет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида», - резюмировал Жемчугов.