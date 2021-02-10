В ВОЗ оценили необходимость перчаток в общественных местах

Сегодня, 12:04

Ольга Громова

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В ВОЗ оценили необходимость перчаток в общественных местах

Всемирная организация здравоохранения не выдавала рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом в интервью агентству РБК сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. А вот что эксперты организации точно рекомендуют, так это стараться как можно чаще мыть руки в течение 20-40 секунд либо обрабатывать их антисептиком.

«Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг», - уточнила Вуйнович.

Ранее ВОЗ сохранила для РФ рекомендации по COVID-профилактике, в которые вошло и ношение масок. В организации подчеркнули, что это средство индивидуальной защиты защищает не только его владельца, но и окружающих. Использование масок является чрезвычайно важным, особенно с учетом огромного количества бессимптомных носителей коронавируса.

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