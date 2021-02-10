Россияне поменяли отношение к коронавирусу COVID-19 после болезни

Столкнувшиеся с ковидом россияне, которые успешно перенесли болезнь, поменяли свое отношение к COVID-19. Согласно опросу, те граждане, которые лично на себе ощутили действие вируса и трудность борьбы с инфекцией, расценивают опасность коронавируса гораздо выше тех граждан, которые еще не переболели. Об этом пишет «РБК».

Почти 45% опрошенных сервисом «SuperJob» россиян указали, что считают коронавирус тяжелой болезнью с серьезными последствиями — при этом подавляющее большинство таких ответов дали те граждане, которые или сами переболели, или столкнулись с инфицированием родственников или близких друзей. 54% россиян, которые еще не переболели, но видели болезнь у близких, также идентифицировали коронавирус как очень опасное заболевание. И только 40% граждан, которые сами не болели и не сталкивались с коронавирусом среди близкого окружения, выбрали такой ответ.

Примечательно, что в рамках опроса женщины показали себя более ответственными и обеспокоенными опасностью коронавируса, чем мужчины — 48% против 43%. И только 28% всех опрошенных порталом «SuperJob» россиян считают, что опасность коронавируса преувеличена — и дали ответ, что от рака, сердечно-сосудистых и прочих болезней умирает больше россиян, чем от ковида. Среди всех опрошенных респондентов 31% указали, что не сталкивались с коронавирусом, и не считают его серьезным заболеванием.

Данное исследование проводилось в конце января 2021 года, и охватило 541 населенный пункт страны. Всего в опросе приняло участие более 3 тысяч россиян старше 18 лет.