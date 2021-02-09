Врач Широков назвал необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог Евгений Широков назвал необычные причины головной боли. Как он отметил, головные боли не всегда сопряжены с каким-то заболеванием. Порой эта проблема временная и вызвана окружающими условиями. Подобные ощущения могут быть вызваны рядом факторов. Одной из причин возникновения головной боли может быть обезвоживание. Помимо прочего, неблагоприятным фактором является малоподвижный образ жизни.

Раздражение нервных окончаний вызывает мышечный спазм, который провоцирует дисфункцию венозного оттока, что создает условия для возникновения боли в голове. Также если человек длительное время находится в плохо проветриваемом помещении, то головной боли просто не избежать. Кроме того, пропуск завтрака тоже может привести к головной боли. Как видим, подобные неприятности могут возникнуть в основном из-за неправильного образа жизни. Врач-ангионевролог не советовал при головной боли глотать пилюли.

Справиться с таким дискомфортом помогут продукты, содержащие магний, который расслабляет сосуды и помогает улучшить кровообращение. Речь идет об орехах кешью, гречке, миндале, кураге, бананах, авокадо, кедровых орешках, семенах подсолнечника и буром рисе.

Если налицо обезвоживание, то справиться с болью сможет вода. Чрезвычайно важно соблюдать водный баланс в организме.

Также можно прибегнуть к обычному рецепту: крепкий черный чай с сахаром. Сахар способствует выделению из напитка катехинов, обладающих анальгезирующим и антимикробным действием, пишет МК .

При спазме мышц головы можно съесть богатые кальцием нежирный творог или натуральный йогурт, а также можно выпить стакан молока. В целом, чтобы не доводить ситуацию до головной боли, необходимо гулять на свежем воздухе, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы.