Доктор Мясников заявил о «временном отступлении» коронавируса

Сегодня, 17:09

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Доктор Мясников заявил о «временном отступлении» коронавируса

Главврач московской клиники им.Жадкевича и известный теледоктор Александр Мясников обозначил «временное отступление коронавируса». В своем телеграм-канале врач отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране начинает налаживаться, однако коронавирус отступил ненадолго.

Мясников пояснил, что если изучить данные популяционных результатов о наличии антител у жителей планеты, то коронавирусом на сегодняшний день переболело около 1 миллиарда человек. Соответственно, они уже имеют выработанный иммунитет, что естественным образом улучшает мировую эпидемиологическую картину. Но сам по себе коронавирус никуда не денется — он займет свое место среди других человеческих коронавирусов, количество которых возрастет уже до 5. Мясников добавил, что предыдущие 4 коронавируса ранее точно так же перешли от животных к человеку, и на протяжении многих лет человечество спокойно с ними сосуществует. 

«Приход каждого такого коронавируса ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только сто лет назад газеты были заняты другим, даже испанку не сразу заметили. Ту эпидемию кстати назвали испанкой только потому, что информировала о массовом гриппе только Испания», - сообщил Александр Мясников.

Он добавил, что самым эффективным методом против коронавируса является выработка иммунитета непосредственно после перенесения заболевания – все существующие вакцины от ковида не обдают такой эффективностью.

«Пока есть временное снижение заболеваемости. Но вакцин уже не хватает по всему миру, распространение инфекции по-прежнему идет высокими темпами. Куча факторов указывает на то, что справиться с пандемией будет не так-то и просто», - добавил Мясников.

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