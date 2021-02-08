В Минтруде рассказали, как оформить больничный после вакцинации от COVID-19

Сегодня, 15:34

Анна Лисова

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В Минтруде рассказали, как оформить больничный после вакцинации от COVID-19

Как получить больничный лист после вакцинации от COVID-19 в случае проявления побочных действий препарата объяснили в Минтруде. 

Многие компании предоставляют дополнительный отгул для сотрудников, которые прошли вакцинацию. Но если такой отгул не предполагается корпоративной политикой, то можно получить больничный лист, если после вакцинации от коронавируса возникли побочные эффекты, передает News.ru. Для этого следует обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности.

Получить больничный лист можно в случае, если после вакцинации появилась высокая температура. Но решать, предоставлять отгул или нет при высокой температуре будет врач, объяснил медицинский юрист Алексей Панов. То есть, не всегда при высокой температуре после вакцинации можно взять больничный. Все зависит от того, как состояние работника оценит врач. 

Конечно же, больничный лист будет выдан, если после вакцинации возникла сильная аллергическая реакция, либо человек стал временно нетрудоспособным. 

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