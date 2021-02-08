Медиков Воронежа отстранят от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса COVID-19

В Сеть попал приказ об отстранении от работы медицинских сотрудников в случае отказа от вакцинации против коронавируса. В документе видна подпись главного врача скорой медицинской помощи Воронежа Сергея Рожкова. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

В документе говорится о том, что все медработники в обязательном порядке должны привиться до 10 марта. Если же вакцины не хватит, тогда необходимо делать прививку по мере поступления препарата. Теперь отдел кадров больницы не имеет права брать на работу сотрудников выездных бригад без наличия антител к коронавирусу или вакцинации.

Кроме того, заместитель главного врача теперь имеет право отстранить от работы врача, если он отказался от вакцинации. Допустить его обратно можно только после сделанной прививки.

Стоит отметить, что позже департамент здравоохранения подтвердил подлинность данного приказа. Также ведомство подчеркнуло, что вакцинация в России проводится на добровольной основе, однако отстранить от работы могут отдельные группы профессий. В первую очередь туда входят медицинские работники.

Напомним, что в декабре 2020 года Минздрав РФ добавил вакцинацию против коронавируса в календарь профилактических прививок.