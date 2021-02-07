Pfizer провалила программу вакцинации в Южной Корее

Компания Pfizer стала причиной провала программы вакцинации от коронавируса в Южной Корее. Pfizer нарушила сроки поставки препарата. Сейчас власти страны рассматривают другие препараты, среди которых - российская вакцина «Спутник V». 8 февраля директор Корейского национального агентства по контролю и профилактике объявила о начале рассмотрения «Спутника V» в программе вакцинации.

Вчера в южнокорейской газете JoongAng Ilbo появилась публикация, в которой отмечено, что препарат для вакцинирования «Спутник V» является величайшим достижением России со времен СССР. В очередном выпуске JoongAng Ilbo рассказывается о брифинге директора Корейского национального агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ун Ген, на котором впервые было сказано о том, что южнокорейские власти рассматривают возможность приобрести вакцину «Спутник V».

Как отмечает издание, такое решение обусловлено срывом компанией Pfizer программы.

Между тем Корейское национального агентство по контролю и профилактике заболеваний решило использовать в качестве временной вакцины препарат AstraZeneca, который производится в Южной Корее на фармацевтическом предприятии SK BioScience в Андоне.

Уже зарезервировано 750 000 доз вакцин корейского производства. Вакцинация этим препаратом начнется 24 февраля. В первую очередь прививку получат медицинский персонал, госслужащие и частично больные.

Первый этап вакцинации препаратом AstraZeneca займет 2-3 дня. В стране подготовлены условия для прививок в 2000 медучреждений и пунктов. Но надолго вакцины AstraZeneca не хватит, поэтому южнокорейские власти обсуждают возможности приобретения вакцины «Спутник V».

Как отметила директор южнокорейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, серьезные медицинские источники говорят об эффективности российской вакцины в 91,6%. Серьезных побочных эффектов у «Спутника V» не зарегистрировано. Для Южной Кореи чрезвычайно важно, что российская вакцина эффективна в отношении возрастной группы старше 65 лет. Дело в том, что население Южной Кореи можно назвать стареющим. А у AstraZeneca показатели по старшей возрастной группе значительно хуже, пишет inosmi.ru .

Добавим, что известный эпидемиолог Южной Кореи, Чо Вон Сок заметил, что следует честно оценивать подходящие для использования в Южной Корее вакцины, независимо от страны производства.