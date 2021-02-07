Врач Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной железы

Сегодня, 15:04

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Врач Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной железы
Александр Мясников

Доктор Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной железы.

По словам телеведущего и врача Александра Мясникова, существует три классических симптома рака поджелудочной железы: желтуха, боль в желудке и снижение веса. И один из них можно считать подозрительным.

«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», - подчеркнул врач.

Помимо этих признаков существуют еще и косвенные симптомы этого онкологического заболевания. Так, сюда врач отнес возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке. Кроме того, «проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии».

По словам эксперта, примерно 20% случаев возникновения рака поджелудочной железы связаны с плохой наследственностью. Однако есть и другие факторы, провоцирующие это заболевание: курение, лишний вес, отсутствие физических нагрузок, дефицит витамина D, неправильное питание, пародонтит. 

Ранее врач уже рассказывал о неявном признаке ракового заболевания - тромбах. Так, если обнаружен тромб, нужно пройти полное обследование у врачей и тогда можно будет говорить о точной причине его появления.

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