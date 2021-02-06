Минздрав сократил число препаратов для лечения коронавируса COVID-19

Минздрав сократил число препаратов для лечения COVID-19.

Издание РИА Новости со ссылкой на десятую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции сообщило, что ведомство сократило количество рекомендованных к назначению препаратов при лечении ковида. Если в предыдущей поправке присутствовали шесть позиций, то сейчас исключили из списка азитромицин.

Так, врачи при работе с коронавирусными пациентами теперь будут руководствоваться следующим:

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный ИФН ?, умифеновир».

Особо отмечается, что беременным женщинам разрешен лишь один препарат - рекомбинантный ИФН-?2b.

Обращается внимание в документе и на то, что антибиотики назначаются только если присутствуют веские признаки присоединения бактериальной инфекции.

Кроме того, новая версия рекомендаций Минздрава предусматривает откорректированные схемы лечения в амбулатории и стационаре в зависимости от тяжести заболевания, а также подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

«Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19», - отметили в пресс-службе ведомства.