Российский инфекционист назвал главную ошибку при вакцинации от коронавируса COVID-19

Доктор медицинских наук и инфекционист Алексей Яковлев рассказал об опасностях, подстерегающих россиян перед прививкой от коронавируса. Несмотря на то, что в России вакцинирование является полностью добровольным решением, немногие граждане на самом деле осознают, для чего им прививаться.

Инфекционист Алексей Яковлев пояснил, что грубейшей ошибкой является вакцинирование граждан, которые накануне переболели коронавирусом и уже имеют выработанные антитела. Специалист указал, что в случае внедрения патогена вируса в такой организм, может произойти серьезная побочная реакция.

«Если антитела есть, вакцина может дать обратный эффект – то есть усилить нагрузку на иммунную систему. Из-за этого возникнет риск более тяжелого течения заболевания, последствия которого могут быть крайне опасными», - прокомментировал Яковлев.

Инфекционист настоятельно порекомендовал перед процедурой вакцинации пройти комплексное медицинское обследование на предмет потенциальных противопоказаний.

«Если врач сомневается в анализах, то 100 раз подумайте, нужно ли вам идти на прививку. Но в любом случае решение о вакцинации должен принимать только лечащий врач, а не сам пациент», - отметил Яковлев.

Врач отметил, что вакцинация — это важный шаг по препятствованию коронавируса, однако необходимо подходить к этому мероприятию очень ответственно.