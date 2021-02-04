Повторное заражение коронавирусом отличается от первого случая инфицирования

Сегодня, 20:54

Александр Зуев

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Повторное заражение коронавирусом отличается от первого случая инфицирования

Повторное заражение коронавирусом возможно, уверяют медики. Но к его особенностям они причисляют отличие симптомов от первого случая инфицирования. Так, если после  первого заражения болезнь проходила в тяжелой форме, то после повторного инфицирования  пациент перенесет заболевание более легко. 

Группа ученых изучила данные пациентов, заразившихся коронавирусом повторно через четыре месяца. У каждого из них заболевание протекало по-разному, и тесты на коронавирус у них были отрицательными. Ученые также сделали вывод: снижение иммунитета значительно повышает риск повторного инфицирования. 

Заметим, что на данный момент повторных случаев заражения коронавирусом немного. Кстати, были случаи, когда при повторном  заражении пациент тяжелее переносил заболевание, чем при первом инфицировании.

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