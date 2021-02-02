Врач рассказал о проблемах со слухом и зрением у перенесших коронавирус

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

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Врач рассказал о проблемах со слухом и зрением у перенесших коронавирус

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил вывод о том, что коронавирус поражает наиболее уязвимые органы и мозг в том числе. По этой причине возникают серьезные проблемы со слухом и зрением. Как отметил специалист, коронавирус повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами во всех органах. Вирус находит самое слабое место в организме, куда и наносит удар.

Известны случаи, когда у пациентов с коронавирусом появляются ложные звуки. Помимо этого, может нарушиться чувствительность тканей тела, которая проявляется в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек». Кроме того, человек может даже ослепнуть. Негативную роль могут сыграть прошлые травмы глаз, повреждение близлежащих сосудов и другие болезни пациента.

К самым распространенным осложнением врачи относят образование рубцов в легких. Кроме того, у пациентов может нарушаться обмен гемоглобина, проявляющийся одышкой и слабостью, пишет tass.ru.

Ранее ученые сообщили, что люди с онкологическими заболеваниями больше других рискуют умереть от коронавируса.

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