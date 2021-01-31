Российский врач-терапевт Жегалина рассказала, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

Сегодня, 22:49

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Российский врач-терапевт Жегалина рассказала, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

Галитоз – это неприятный запах изо рта. О причинах его появления рассказала врач-терапевт Арина Жегалина. Об этом сообщает «Пятый канал». 

Так, врач объяснила, что за неприятным запахом изо рта может скрываться ряд серьезных заболеваний. Чаще всего к галитозу приводят воспалительные процессы в деснах и плохая гигиена полости рта, а также воспалительные и инфекционные процессы в миндалинах, носовых проходах и глотке. Вместе с этим терапевт отметила, что неприятный запах изо рта может быть вызван и скрытой угрозой в виде нарушений работы ЖКТ. 

«В том случае если состояние зубов и десен в порядке, галитоз может быть вызван болезнями желудка, кишечника или печени», - рассказывает Жегалина. 

Кроме того, неприятный запах изо рта могут вызывать некоторые продукты, такие как кофе, капуста и блюда с чрезмерным количеством специй. Галитоз может оказаться и профессиональным заболеванием у людей, которые вынуждены много говорить на работе. Это касается учителей, ораторов и прочих родственных профессий. 

Однако от запаха изо рта не так сложно избавиться. Терапевт рекомендует в первую очередь обследоваться у стоматолога, а потом при необходимости обратиться к лору или гастроэнтерологу.

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