Ученые рассказали, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к коронавирусу

На выработку антител после вакцинации влияют несколько факторов. Как отмечают специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, это зависит как от самого человека, так и от вируса, а также от его иммуногенных свойств в вакцине. Специалисты заметили, что данных, которые позволили бы оценить превосходство одной технологической платформы над другой, у них нет.

Сейчас в России кампания по вакцинированию проводится с первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. В скором времени вакцинировать будут созданным на основе пептидных антигенов препаратом «ЭпиВакКороной» от центра вирусологии «Вектор». Эта вакцина однокомпонентная и она не содержит вируса. Этот препарат можно применять среди самых разных групп населения, пишет rg.ru .

В феврале должна произойти регистрация препарата «Ковивак» - еще одной вакцины российского производства, разработанной центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.