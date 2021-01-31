Шизофрению связали с повышенным риском смерти от COVID-19

Сегодня, 15:04

Анна Лисова

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Шизофрению связали с повышенным риском смерти от COVID-19

Ученые выяснили, что шизофрения повышает риск смерти от коронавирусной инфекции. 

На страницах издания JAMA Psychiatry исследователи рассказали, что шизофрения занимает второе место в списке факторов, которые повышают риск смерти от коронавирусной инфекции. На первом месте в числе факторов, повышающих смертность от COVID-19 ученые называют возраст от 75 лет. 

Американские ученые изучили информацию о пациентах с шизофренией, которые попали с COVID-19 в больницы Нью-Йорка. Оказалось, что они в 2,7 раза чаще чем обычные пациенты умирали от COVID-19. При этом у пациентов с тревожными и аффективными расстройствами повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции не наблюдался. 

Какие именно биологические процессы, повышающие риск смертности от коронавируса, происходят при шизофрении, ученые пока не установили. Но они предполагают, что это заболевание может снижать эффективность иммунной системы. Возможно ухудшают состояние пациентов и препараты, которые необходимо принимать при шизофрении. 

Ученые отмечают, что после шизофрении в список факторов, повышающих смертность от коронавируса, включены сердечно-сосудистые заболевания, а также расовая принадлежность. 

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