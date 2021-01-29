Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19

Сегодня, 11:24

Ольга Громова

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Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как не следует восстанавливаться после перенесенного коронавируса пациентам с постковидным синдромом.

По словам медика, у многих пациентов после инфекции наблюдается одышка и трудности с дыханием, явная нехватка кислорода. Многие люди ошибочно полагают, что эту проблему можно решить посредством специального ингалятора или кислородного баллончика. Но в данном случае необходимо быть предельно осторожным, предупредил Пурясев, ибо такое самолечение может принести непоправимый вред, а не пользу.

«Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования», – пояснил пульмонолог, выступая в эфире радио Sputnik

Критерием использования ингалятора кислорода или кислородного баллончика в домашних условиях считается низкое насыщение крови кислородом.

Если сатурация низкая, чистый кислород может быть временным выходом - он поможет больному выиграть время, необходимое для того, чтобы добраться до больницы. То есть, кислородный баллончик может быть применен лишь в экстренной ситуации.

Для россиян, которым чистый кислород необходим в домашних условиях по решению врачей, в больницах или поликлиниках имеются специальные аппараты.

«Для тяжелых больных, которым уже не нужно стационарное лечение, существуют специальный кислородный концентратор. Их выдают пациентам в больницах и поликлиниках на некоторое время», – подытожил Пурясев.

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