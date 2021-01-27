Эксперты назвали восемь предвестников диабета второго типа

Сегодня, 13:04

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Эксперты назвали восемь предвестников диабета второго типа

Медики назвали тревожные симптомы, которые могут предупредить развитие сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, поводом для беспокойства может стать комплекс таких симптомов, как частое мочеиспускание, внезапные головокружение, хроническая усталость, сухость во рту, генитальный зуд, нарушение зрения, долгое заживание ран на теле и наличие лишнего веса. Данные признаки могут говорить о развитии диабета второго типа, однако окончательный диагноз можно поставить, сделав специальные анализы, которые определяют уровень сахара в крови.

Кроме этого, специалисты добавили, что в группе риска находятся люди старше 40 лет с наличием лишнего веса. Внимательными к своему здоровью необходимо быть тем, у кого диабет имеется у ближайших родственников.

Если ответственно относиться к своему здоровью, диабета можно избежать. Эксперты рекомендуют соблюдать здоровую диету и совершать тренировки средней интенсивности по 150 минут в неделю.

Отметим, что диабет второго типа, или по-другому неинсулинозависимый диабет считается наиболее распространенным типом сахарного диабета. В первую очередь заболевание опасно своими сопутствующими осложнениями на работу сердца, сосудов и нервной системы.

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