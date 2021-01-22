Врачи заявили, что без витамина B12 может наступить анемия

Медики сообщают о том, что дефицит витамина В-12 в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как сообщают эксперты, недостаток витамина В-12 чаще всего отражается таким признаком, как нервный тик, который появляется и проходит сам по себе. Стоит отметить, что такой же симптом может наблюдаться и во время тревоги, стресса или усталости. Однако если тик преследует вас более двух недель, это говорит о дефиците В-12.

«Чаще всего определить дефицит В-12 можно по результатам анализа крови и на основании симптомов, которые преследуют пациента», - рассказывают медики.

Специалисты добавили, что дефицит витамина в организме может привести к изменению оттенка кожи. Она становится бледно-желтого цвета. Также насторожить должен слишком красный язык и наличие язв на нем, покалывание в конечностях, анемия, ухудшение зрения и раздражительность.

Наличие анемии учеными объясняется как невозможность эритроцитов нормально делиться из-за нехватки витамина. В результате они не способны доставлять клеткам кислород, из-за чего человек становится раздражительным и уставшим.

Для того, чтобы восполнить недостаток В-12, ученые советуют заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, а также включить в рацион жирную рыбу, грибы, яйца и молоко.