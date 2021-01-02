Доктор Мясников отрицает происхождение коронавируса из Китая

Мясников отрицает происхождение коронавируса из Китая.

По мнению доктора Александра Мясникова, опубликованного на его Тelegram-канале, считать Китай родиной коронавируса - неверно. Врач напомнил: сами китайцы также опровергают распространенное мнение и говорят о том, что просто первыми сообщили об инфекции.

«Я согласен с этим. Теория о том, что на какого-то броненосца (или муравьеда) нагадила летучая мышь, а потом этого муравьеда (броненосца) съел китаец (китайка) и заполыхал рынок/Ухань/Китай/Европа/Мир – наивна, напоминает Библейские мотивы», - рассуждает Мясников.

Российский медик уверен, что теория уханьской «колыбели» вируса - это просто отвлекающий маневр вроде «теории единой вспышки».

«Теория происхождения вируса из Уханя - будь то рынок или секретная лаборатория - похоже на «red herring» - отвлекающий маневр. Вот представьте: в различных регионах мира, почти синхронно начали болеть люди с непривычно высокой степенью распространения. Во Франции документирован случай ковид по случайно сохранившейся пробирке с кровью пациента задолго до официального первого пациента», - рассказывает врач.

И напомнил, что в прошлом году в России, в Италии были зафиксированы аномальные в сравнении с прошлыми статистиками, вспышки пневмонии.

«В России осень 2019 отметилась непривычно высокой вспышкой вирусных пневмоний. В Италии в конце февраля 2019 появился первый пациент с пневмонией 35 лет, на следующий день в реанимацию поступили еще 36 человек, а в стране официально не было ни одного зарегистрированного случая. В США в феврале не знали об этой болезни, а спустя несколько дней полыхнуло», - вспоминает медик.

В заключении Мясников призвал не паниковать и воспринимать короновирус как природное явление, не более. А также обязательно привиться от инфекции: по мнению эксперта, прививка - это реальный выход из сегодняшней ситуации.