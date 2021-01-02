Найдено подавляющее коронавирус COVID-19 вещество

Сегодня, 18:09

Анна Лисова

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Найдено подавляющее коронавирус COVID-19 вещество

Немецкие и шведские ученые провели исследование, которое показало, что флувастатины могут подавлять коронавирус. 

О результатах этого исследования говорится в статье, размещенной на страницах MedRxiv, передает РИА Новости

Флувастатины сейчас применяются для лечения гиперхолестеринемии. Обратить внимание на эти вещества ученые решили после того, как было замечено, что у пациентов, получавших статины, более благоприятный клинический исход при заражении коронавирусной инфекцией. Также исследование показало, что при COVID-19 они не создают дополнительных рисков, но при этом создаетс умеренное положительное влияние на течение этого заболевания. 

Врачи напоминают, что заниматься самолечением при коронавирусной инфекции не стоит, поскольку это может быть опасно для жизни. Сейчас это заболевание в большинстве случаев можно уже лечить дома под присмотром врача. Но получить консультацию специалиста при первых же симптомах COVID-19 необходимо обязательно. 

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