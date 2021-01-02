Роспотребнадзор изучит информацию о возможном появлении в Конго новой смертельной болезни

Сегодня, 00:59

Александр Зуев

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Роспотребнадзор изучит информацию о возможном появлении в Конго новой смертельной болезни

Роспортебнадзор изучает информацию о предположительной вспышке нового опасного заболевания в Конго. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов заявил, что опасаться пандемии смертельной «болезни X» не стоит, так как симптомы геморрагической лихорадки могут проявляться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Горелов также сказал, что речь может идти о соматическом неинфекционном заболевании или врожденной ломкости сосудов, а также об аутоиммунных заболеваниях. Эксперт подчеркнул, что эти симптомы не обязательно указывают на инфекцию, и добавил, что возбудитель болезни пока не обнаружен, поэтому  не стоит поднимать панику.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который один из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Такой вывод он сделал после того, как выявил у одной из пациенток симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания были отрицательными. Эта женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания, предположил ученый. Новая болезнь такая же заразная, как коронавирус, но смертность от нее может достигнуть 50–90% от смертности Эболы, заметил профессор. По его мнению, человечеству угрожают несколько вирусов.  Муембе-Тамфум уверен в том, что появление патогенов, передающихся от животного к человеку, неизбежно.  Однако «болезнь X» рассматривают пока как гипотезу.

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