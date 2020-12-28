Инфекционист допустила рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после Нового года

Сегодня, 15:14

Анна Лисова

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Инфекционист допустила рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после Нового года

После новогодних праздников может вырасти суточное число новых случаев COVID-19. 

Об этом рассказал РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. 

Причиной этого, по ее словам, будут, конечно же, традиционные новогодние застолья. Люди привыкли собираться на Новый год большими компаниями. То, что многие не будут соблюдать рекомендации проводить праздники дома, россияне открыто признают. И, понятно, что в таких условиях ни о каком социальном дистанцировании речи быть не может. 

«Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать рекомендации, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразиться, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», - отмечает Шестакова.

Поэтому те, кто не захочет оставаться на праздник дома, должны понимать, что риск заражения у них выше. Но все же Шестакова советует попытаться не звать на шумные застолья пожилых родственников, поскольку многие из них переносят коронавирусную инфекцию тяжело. 

В стране же, отмечает специалист, могут ужесточить ограничительные меры, если будет серьезный всплеск новых случаев COVID-19. 

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