Россиян предупредили о смертельной опасности, которую таит в себе популярный способ замедлить опьянение

Врач предупредил россиян о смертельной опасности, которую таит в себе популярный способ замедлить опьянение. Некоторые практикуют его в новогоднюю ночь, но этого делать категорически не стоит.

Речь идет о попытках граждан «притормозить» опьянение посредством приема активированного угля. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в беседе с агентством «Москва» предостерегает от совершения такого необдуманного шага - он может привести к инфаркту или к инсульту.

«До тех пор, пока человек не пробьет эту алкогольную защиту, он выпьет очень большое количество алкоголя, наступит рауш-наркоз — своеобразный удар по голове. Поэтому не надо ставить такие эксперименты над собой», — посоветовал доктор Брюн.

Специалист обратил внимание на то, что при алкогольной интоксикации все системы организма перестают работать синхронно и, если дело дойдет до критических моментов, могут даже отказывать.

Поэтому в лучшем случае при использовании активированного угля и других сорбентов человек просто быстро уснет. В худшем это может закончиться панкреонекрозом, инсультом или инфарктом, резюмировал врач.