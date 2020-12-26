Диетолог предупреждает об опасности популярных добавок для кофе

Сегодня, 19:14

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Диетолог предупреждает об опасности популярных добавок для кофе

Диетолог турецкого издания Sabah Гезденур Чавуш Ука рассказал о том, какие добавки в кофе приводят к ожирению и повышают уровень холестерина. Ими оказались сливки, ваниль, сухое молоко, карамель и лесной орех. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, в сухом молоке содержится меланин, который приводит к ожирению печени и образованию целлюлита. Несмотря на то, что кофе обладает полезными свойствами, любой напиток при чрезмерном употреблении может нанести вред здоровью человека. Любые ароматизаторы и добавки содержат в себе очень много сахара. При часто употреблении кофе с добавками повышается уровень глюкозы и откладывается жир.

По рекомендациям эксперта, во избежание серьезного вреда здоровью стоит выбирать такие виды напитка, как холодный латте или же горячий капучино. В целом диетолог советует выбирать фильтрованный кофе с молоком.

Гезденур Чавуш Ука добавил, что беременным, людям с гипертонией, диабетом и заболеваниями печени нельзя пить холодный кофе с большим содержанием сахара.

Кроме того, специалист отметил, что черный кофе без сахара является абсолютно некалорийным напитком, ускоряющим метаболизм. Поэтому он рекомендует употреблять напиток перед занятиями спортом, добавляя в него кокосовое масло вместо сахара.

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