Эксперты назвали лучшие способы предотвратить похмелье

Эксперт назвал лучшие способы предотвратить похмелье.

Перед тем, как выпить что-то алкогольное, нужно напиться воды. Кроме того, употребление воды следует чередовать со спиртным. Такие меры, уверен эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд, помогут избежать похмельного синдрома. Все это нужно делать в праздничный день. А вот после окончания мероприятия лучше воды пить гораздо меньше: обильное питье спровоцирует частые походы в туалет, а опьяненному организму нужно дать выспаться. В противном случае наутро можно ожидать похмелья.

Вместе с тем, отмечает эксперт, смешивая за столом алкогольные и газированные напитки, человек также провоцирует у себя проявление похмелья. Это связано с тем, что газированная жидкость не дает алкоголю всасываться. Нежелательно употреблять вместе со спиртным и кофе: оно чрезвычайно обезвоживает организм.

Важно во время застолья придерживаться правила: выпил - закуси.

Если похмелья избежать не удалось, говорит Хирд, ударить по нему можно хорошим сном и посильными физическими упражнениями. Похмельную тошноту хорошо убирает чай с имбирем.

Как отмечают специалисты, самое сильное похмелье может вызвать виски. Невероятно, но факт: цвет напитка оказывает влияние на конечную реакцию организма на него: бесцветный алкоголь переносится легче, чем цветной, ибо различные примеси, придающие напитку цвет и вкус, ухудшают состояние человека.