Медики назвали неожиданный симптом рака печени

Новообразование в печени происходит из клеток этого органа или является метастазом другой опухоли. Метастазы в печени развиваются намного чаще, чем первичные опухоли. Рак печени может образоваться в организме человека любого возраста, но этим заболеванием, как правило, страдают люди после 40 лет.

В памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана описан неожиданный симптом развитии рака печени. Речь идет о бледном цвете кала. К другим признакам этого опасного заболевания относятся потеря аппетита, слабость и тошнота, а также боли в правой части живота, вздутие и пожелтение кожи и белков глаз. Такие признаки могут быть и при других недугах, однако если они проявляются, визит к врачу откладывать не стоит.

Зачастую рак печени развивается из-за злоупотребления алкоголем, лишнего веса, генетической предрасположенности и сахарного диабета, пишет ria.ru .

Ранее медики перечислили симптомы рака горла. Оказывается, на это заболевание может указывать «шишка» на шее, которая не болит, но растет. Также о развитии рака горла могут свидетельствовать затрудненное глотание, одышка, кашель с кровью и свистящее дыхание.