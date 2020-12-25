В Роспотребнадзоре назвали самую опасную зону для заражения коронавирусом в аэропорту

Вероятность заразиться коронавирусом самая высокая в местах массового скопления людей. Поскольку аэропорт именно таким и является, риск инфицирования повышается в разы. Коронавирус в воздушной гавани подхватить можно где угодно, но самые высокие шансы заразиться в зоне, обойти которую ну никак нельзя, - в зоне досмотра.

Соблюдение социальной дистанции там, фактически, невозможно. Кроме того, в одни и те же пластиковые контейнеры складывают свои вещи разные пассажиры.

«Потенциально самая грязная — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы», — пояснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с корреспондентами агентства РИА Новости.

Специалист порекомендовал путешественникам, при возможности, не толпиться в очередях, проходить досмотр в маске, а после его прохождения не забыть обработать руки антисептиком.

К тому же во времена пандемии лучше не посещать без необходимости кафе и магазины. Регистрацию на рейсы ради собственной же безопасности предпочтительнее проходить онлайн.

За минувшие сутки в нашей стране, напомним, было выявлено 28 284 новых COVID-случая. За все время от начала пандемии коронавируса в России выявлено 3 050 248 заразившихся, для 54 778 человек ковид стал смертельным.