В США впервые зафиксировали острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Сегодня, 13:29

Анна Лисова

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В США впервые зафиксировали острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Первый случай острой аллергической реакции после применения вакцины Moderna зафиксирован в США. 

Издание The New York Times сообщает, что у врача из Бостона, который получил прививку в минувший четверг в одной из местных больниц, спустя несколько минут после вакцинации развилась острая аллергическая реакция, передает ТАСС. Чтобы остановить ее, был введен противоаллергический препарата. Медик некоторое время находился в отделении экстренной помощи. Его выписали спустя несколько часов и сейчас, как сообщили в больнице, его состояние опасений не вызывает. 

В Moderna заявили, что будут изучать данный инцидент. Давать комментарии по поводу произошедшего в компании были не готовы. 

Как сообщают СМИ, это первый случай аллергической реакции на вакцину от компании Moderna. Ранее уже были случаи аллергической реакции после вакцины разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Регистрацию в США вакцина от Moderna получила 18 декабря. До этого, 11 декабря, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech.

 

 

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