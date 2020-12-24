«Вектор» оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19

Сегодня, 15:44

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«Вектор» оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19

Проведя исследования ополаскивателей для рта, российские специалисты центра «Вектор» установили, что их эффективность при борьбе с коронавирусной инфекцией составляет 100%. Это подтверждает недавние аналогичные исследования американских ученых. 

Таким образом, ученые установили, что ополаскиватели для рта, содержащие в составе цетилпиридиния хлорид, способны в 100% случаев уничтожить штамм коронавируса, попавший в организм. Отметим, что СРС является антибактериальным и антивирусным компонентом, который уже давно применяется в стоматологической практике.

Как сообщают специалисты, ежедневное применение цетилпиридиния хлорида уберегает человека от развития налета, кариеса, неприятного запаха изо рта, воспалений и кровоточивости десен, а в случае появления одного из симптомов, помогает их поправить.

В результате исследования ученые сообщили, что ополаскиватели для рта в дальнейшем могут стать дополнительной мерой профилактики от коронавируса наряду с ношением масок и мытьем рук. Важный нюанс: эффективное средство для полости рта должно содержать в своем составе цетилпиридиния хлорид в концентрации 0,07%.

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