Гинцбург: вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает никаких побочных эффектов у 85% привитых

Сегодня, 21:49

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Гинцбург: вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает никаких побочных эффектов у 85% привитых

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил о результате клинических испытаний препарата. Согласно его заявлению, 85% всех привитых граждан не имели никаких побочных эффектов, пишет «Газета.Ru».

Гинцбург отметил, что остальные 15% россиян, которые были привиты вакциной «Спутник V», имели незначительные покраснения в месте укола, головные боли и дискомфорт в мышцах, которые проходили в течение 48 часов. Директор центра им. Гамалеи указал, что повышенная температура до 38 градусов является нормальной реакцией организма на инъекцию — избавиться от жара можно с помощью парацетамола, однако повышенная температура должна пройти сама спустя не более, чем 2 суток с момента укола. 

Также Александр Гинцбург добавил, что разработанная вакцина будет эффективна и против нововыявленого «британского» штамма коронавируса и не будет нуждаться в доработке. 

«Новая мутация затрагивает лишь небольшую точку белка вируса, поэтому Спутник V справится и с этим штаммом», - сообщил директор научного центра им. Гамалеи.

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