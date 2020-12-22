Гинцбург: вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает никаких побочных эффектов у 85% привитых

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил о результате клинических испытаний препарата. Согласно его заявлению, 85% всех привитых граждан не имели никаких побочных эффектов, пишет «Газета.Ru».

Гинцбург отметил, что остальные 15% россиян, которые были привиты вакциной «Спутник V», имели незначительные покраснения в месте укола, головные боли и дискомфорт в мышцах, которые проходили в течение 48 часов. Директор центра им. Гамалеи указал, что повышенная температура до 38 градусов является нормальной реакцией организма на инъекцию — избавиться от жара можно с помощью парацетамола, однако повышенная температура должна пройти сама спустя не более, чем 2 суток с момента укола.

Также Александр Гинцбург добавил, что разработанная вакцина будет эффективна и против нововыявленого «британского» штамма коронавируса и не будет нуждаться в доработке.

«Новая мутация затрагивает лишь небольшую точку белка вируса, поэтому Спутник V справится и с этим штаммом», - сообщил директор научного центра им. Гамалеи.