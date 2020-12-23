ФМБА назвало срок регистрации снижающего осложнения COVID-19 препарата «Лейтрагин»

Препарат «Лейтрагин», который снижает осложнения при новой коронавирусной инфекции, будет зарегистрирован в 2021 году. Замдиректора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин заявил об этом в ходе четверговой пресс-конференции ТАСС , организованной в онлайн-формате.

«В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация», — объявил он.

Патент на «Лейтрагин» ФМБА получила еще в первых числах августа сего года. Лекарство может предотвратить возникновение так называемого цитокинового шторма или же смягчить его течение. Это самое серьезное и смертельно опасное осложнение коронавирусной инфекции.

Между тем в РФ за минувшие сутки было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - более 29 тысяч. Университет Джонса Хопкинса, который параллельно с ВОЗ ведет свою статистику, сообщает о том, что в мире с начала пандемии уже выявлено свыше 78,8 миллионов зараженных. От осложнений скончались 1,7 миллиона человек.

Специалисты опасаются, что эпидемия может значительно ускориться. Мир взбудоражен появлением нового британского штамма, который, по некоторым данным, на 70 процентов заразнее, чем первоначальный.