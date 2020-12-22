Пульмонолог рассказала о последствиях COVID-19

Сегодня, 11:59

Александр Зуев

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Пульмонолог рассказала о последствиях COVID-19

Последствия от коронавируса могут быть самыми разными. О них рассказала врач ковидной больницы Надежда Карсакова. В частности, в числе таких осложнений врач назвала одышку, нарушение сна, выпадение волос, быструю утомляемость, слабость, частичную потерю памяти, зрения и слуха. После выздоровления у некоторых пациентов сохраняется небольшая температура - до 37,3 °C. Другие жалуются на мигрирующие боли в грудной клетке. Кроме того, бывают боли в мышцах и суставах. Женщины говорят о выпадении волос. Причем это происходит через какое-то время, и потом прекращается. 

Есть пациенты, которые жалуются на ухудшение слуха, зрения. А у других переболевших обоняние не восстанавливается по полгода. Ощущение вкуса тоже не до конца восстанавливается. Некоторых пациентов беспокоят тахикардия и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также обостряются сердечно-сосудистые заболевания, астма и повышается сахар. Но есть и редкие симптомы, например, некоторые пациенты сообщают об определенном запахе.

Такие симптомы, как нарушение памяти, расстройства сна, ночные кошмары сохраняются месяц-два, отмечает врач. Но у большинства эти симптомы рано или поздно проходят.

Пульмонолог также рассказала, как восстановиться после коронавируса. В частности, она рекомендует выполнять дыхательную гимнастику, которая уменьшает одышку. Также можно выполнять физические упражнения, которые помогают наращивать мышцы, ведь они после болезни у многих уменьшаются. Доктор также посоветовала гулять в обычном темпе и ходить по лестницам, пишет e1.ru.

Не нужно тренировать силу выдоха или надувать шарики, а лучше делать глубокий вдох и медленный выдох, посоветовала врач.

Отметим, что ученые подозревают, что поражение организма при коронавирусе зависит от количества рецепторов.

Степень повреждения рецепторов, которые накапливаются у человека с годами, зависит от того, насколько человек болен, есть ли у него гипертония, ожирение. Как показывает практика, гипертоники, диабетики и люди с лишним весом переносят болезнь довольно тяжело. А дети, у которых еще мало рецепторов, переносят заболевание как ОРВИ.

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