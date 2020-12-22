Первый случай сильной аллергии на вакцину Pfizer зафиксировали в Нью-Йорке

Первая тяжелая побочная реакция на вакцину Pfizer зафиксирована у добровольца из Нью-Йорка. Сообщается, что у медицинского работника, который был привит данной вакцины, началась сильная аллергическая реакция после вакцинации, пишет «РИА Новости».

Из-за резкого проявления аллергии медработнику потребовалась экстренная госпитализация и помощь врачей — на данный момент его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Врачи прямо указали, что причиной заболевания стала вакцина Pfizer, которую доброволец поставил себе накануне, однако место и дата, когда была сделана инъекция, не указывается. В ответ чиновники из нью-йоркского департамента здравоохранения и психической гигиены указали, что «вакцины действительно имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко, но могут иметь место».

Примечательно, что суммарно такой случай острой аллергии после прививки Pfizer стал уже шестым в мире, и для выявления причин такой реакции было начато специальное исследование специалистами Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Известно, что на предмет выявления причин возникновения анафилактического шока, который в 20% приводит к летальному исходу, эксперты проверяют не только Pfizer, но и вакцину Moderna.