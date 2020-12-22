Названы влияющие на мутацию коронавируса факторы

Новые штаммы коронавируса появляются из-за того, что пациент выполняет рекомендации врача и соблюдает срок приема препаратов. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как он отметил, процесс формирования резистентных штаммов зависит от приверженности пациентов выполнению назначений врача и соблюдения сроков применения противовирусных препаратов.

Как отметил эпидемиолог, механизмы мутации микроорганизмов под действием препаратов ученые изучили давно. Адаптация вирусов к терапии препаратами — это обычный процесс. Как пример, Горелов привел мутации гриппа или ВИЧ.

Вместе с тем врач сказал, что вирус приобретает устойчивость к терапии, но новые штаммы не всегда становятся более заразными.

Появление новых штаммов коронавируса, устойчивых к терапии, подтолкнет ученых к созданию новых эффективных классов лекарств.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России новый штамм коронавируса не выявлен. Единичные случаи мутации были зарегистрированы осенью во Франции, Нидерландах, США, Швеции и Норвегии. В Великобритании эти мутации появились уже в июне.

14 декабря в Великобритании забили тревогу, так как ученые обнаружили новый штамм коронавируса. К тому времени новой разновидностью вируса заразились около 1 тыс. жителей юга страны.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм более заразен, чем прежний, однако политик не привел никаких доказательств, пишет ria.ru .

В связи с появлением нового штамма вируса 19 декабря в Лондоне и на юге Британии были ужесточены ограничительные меры. А несколько стран, в том числе и Россия, приостановили авиарейсы из Великобритании.