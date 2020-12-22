Определена истинная эффективность масок во время пандемии коронавируса

Сегодня, 00:34

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Определена истинная эффективность масок во время пандемии коронавируса

Американские исследователи определили, в чем действительно заключается эффективность защитных масок в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным специалистов из Американского Института физики, маски могут быть на 100% эффективными, только если придерживаться дистанции в 2 метра.

Американские эксперты указали, что одного лишь ношения защитной маски крайне недостаточно для профилактики коронавируса.

«Для того, чтобы свести риск заражения к минимуму, необходимо при ношении маски также придерживаться необходимой социальной дистанции в 1.5-2 метра», - сообщили ученые. 

Такой вывод эксперты сформулировали на основании исследования, в котором было проанализировано, как именно защитные маски препятствуют распространению вируса при чихании или кашле человека. Было выявлено, что любая маска из разного материала частично останавливает распространение мельчайших капель, однако полностью задержать частички слюны не смогла ни одна тканевая маска.

В рамках эксперимента ученые задействовали специальный генератор сжатого воздуха для имитации человеческого кашля и чихания, который выдувал крошечные частицы жидкости, похожей на консистенцию человеческой слюны.

Для блокирования были задействованы тканевая маска, двухслойная тканевая маска, влажная двухслойная тканевая маска, хирургическая маска и респиратор N95 — из них лишь респиратор уловил 100% частиц капель, тогда как обычная маска пропустила около 4% частиц жидкости.

«Таким образом, необходимость социальной дистанции действительно крайне важна, поскольку маска не может обеспечить защиту окружающих, если человек пребывает в тесном контакте с ними», - отметили эксперты.

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