Биолог предостерегла от поспешной выписки некоторых пациентов с коронавирусом COVID-19

Врач-иммунолог и профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова раскрыла опасность поспешной выписки пациентов с коронавирусной инфекции. По заявлению медика, переход на амбулаторное лечение может быть чреват опасными последствиями для пациента, который не поборол полностью коронавирусную инфекцию.

По мнению Барановой, неоконченное лечение пациента с коронавирусом приводит к мутации инфекции в организме — причем такой эффект достигается при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. Медик указала, что в случае ВИЧ или при трансплантации органов врачи намеренно проводят такую иммуносупрессивную терапию — человек легче переносит болезнь, но зато вирус остается в организме значительно дольше. Как отметила Анча Баранова, нечто подобное наблюдается и при недолечивании коронавируса.

«Некоторые современные методы терапии ковида провоцируют начало эволюционирования вируса. Например — применение конвалесцентной плазмы, содержащей антитела. Ее вливают человеку с тяжелым течением ковида, но при этом плазма убивает те клетки организма, которые связаны с антителами, но оставляет остальные, в которых вирус может действовать с новой силой и в новой форме. Это и приводит к такому эффекту, который мы называем мутированием вируса», - пояснила Анча Баранова.

Также профессор указала, что иногда способствует началу мутации вируса и вещества полимеразы, к которым относится и фавипиравир.