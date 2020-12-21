Роспотребнадзор и медики рассказали, сколько гостей можно звать на Новый год

Сегодня, 10:19

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Роспотребнадзор и медики рассказали, сколько гостей можно звать на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора, опираясь на данные эпидемиологических показателей в РФ, озвучили безопасное количество человек, с которыми можно сесть за новогодний стол. По заявлению ведомства, для избежание массового заражения коронавирусом новогодние праздники необходимо проводить сугубо в кругу семьи — желательно только с теми родственниками, с которыми проживаешь, информирует «Московский Комсомолец».

Празднование новогодних праздников в период пандемии будет иметь кардинально другой вид, чем если это было год назад. Врачи и Роспотребнадзор акцентируют, что препятствование распространению вируса остаётся первоочередной задачей для каждого россиянина, поэтому необходимо скорректировать свои намерения относительно этой цели. В ведомстве подчеркнули, что в период новогодних каникул крайне необходимо максимально сократить круг общения и количество социальных контактов, ограничиваясь встречами только с близкими родственниками. Медики призывают не забывать носить маску при посещении своих пожилых родственников, и не зазывать большое количество людей за новогодний стол.

«Рекомендовано оставаться в кругу своего постоянного общения — лучше всего встречать новогодние праздники в кругу тех родственников, с которыми постоянно проживаете. Это разумный круг, который можно очертить, и не провоцировать массовых вспышек инфицирования сразу после новогодних каникул», - отметили медики. 

Также Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина настоятельно посоветовала россиянам отказаться от традиции приглашать аниматоров – Деда Мороза и Снегурочку в новогоднюю ночь, поскольку это может стать дополнительным риском распространения коронавирусной инфекции.

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