Врач-эпидемиолог назвал новый штамм коронавируса «немного более заразным»

Врач-эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета им. Каподистрии в Греции Гикас Майоркинис дал свою оценку с точки зрения заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Главная гипотеза, рассматриваемая сегодня, заключается в том, что новый тип коронавируса является несколько более заразным предыдущего. Его распространение и влияние на организм находится под постоянным контролем. Наше утверждение пока не подтверждено научно, однако предприняты все необходимые меры безопасности», - сообщает эпидемиолог.

Также Майоркинис отметил, что в Великобритании замечают признаки начала третьей волны коронавируса. Так, за последние несколько дней в стране было обнаружено более 30 тысяч новых заболевших. Вместе с тем медик добавил, что показатели смертности, наоборот, стабилизировались. Сегодня количество летальных исходов в Соединенном Королевстве не превышает 500 случаев в день.

Если говорить о ситуации в Греции, то там заболеваемость снижается медленнее, чем ожидалось. В связи с этим ученые предполагают, что послабление режима на Рождество, скорее всего, не случится в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.