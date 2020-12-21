Врач-эпидемиолог назвал новый штамм коронавируса «немного более заразным»

Сегодня, 10:09

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Врач-эпидемиолог назвал новый штамм коронавируса «немного более заразным»

Врач-эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета им. Каподистрии в Греции Гикас Майоркинис дал свою оценку с точки зрения заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Главная гипотеза, рассматриваемая сегодня, заключается в том, что новый тип коронавируса является несколько более заразным предыдущего. Его распространение и влияние на организм находится под постоянным контролем. Наше утверждение пока не подтверждено научно, однако предприняты все необходимые меры безопасности», - сообщает эпидемиолог.

Также Майоркинис отметил, что в Великобритании замечают признаки начала третьей волны коронавируса. Так, за последние несколько дней в стране было обнаружено более 30 тысяч новых заболевших. Вместе с тем медик добавил, что показатели смертности, наоборот, стабилизировались. Сегодня количество летальных исходов в Соединенном Королевстве не превышает 500 случаев в день.

Если говорить о ситуации в Греции, то там заболеваемость снижается медленнее, чем ожидалось. В связи с этим ученые предполагают, что послабление режима на Рождество, скорее всего, не случится в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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