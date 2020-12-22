Стало известно, чем опасен британский штамм коронавируса

В последние дни власти Великобритании волнует самый главный вопрос – это новый штамм коронавируса, из-за которого были закрыты все границы и сообщения с другими странами. Мутация вируса назвали VUI-202012/01. На данный момент она мало изучена, однако ее главное отличие от настоящего вида инфекции – это высокая заболеваемость.

Все вирусологи страны обеспокоены мутацией VUI-202012/01, так как она очень стремительно видоизменяется, что в будущем может оказать влияние на основную часть вируса. По существующим данным, новый штамм распространяется на 70% быстрее прежнего типа. Кроме того, ученые методом анализа определили 17 потенциально значимых изменений. Эксперты предполагают, что свое начало он положил в организме человека с ослабленным иммунитетом. Он не смог побороть вирус, создав ему благоприятную среду для генетических изменений. Однако информации о том, что новый штамм вызывает большую смертность, пока нет.

Напомним, что штамм коронавируса VUI-202012/01 впервые был обнаружен в сентябре. Уже к декабрю в стране было зафиксировано 1108 случаев нового коронавируса. Большая часть инфицированных подобным штаммом была зафиксирована в Лондоне.

Эксперты уверяют, что действующие вакцины от коронавируса, которые уже начали распространяться по миру, будут эффективными и против нового штамма заболевания.