Заразиться коронавирусом оказалось легче во время еды

Специалисты из Института Пастера во Франции заявили, что большинство случаев заражения коронавирусом происходит во время еды как в заведениях общественного питания, так и во время домашней трапезы, когда за столом собирается вся семья.

В недавно проведенном исследовании участвовали 3,4 тыс. человек с коронавирусом и 1,7 тыс. здоровых людей. В первой группе участников были люди, подавляющая часть которых заразилась кругу семьи ( 33,1%), на работе (28,8%), в кругу друзей ( 20,8%).

Как показало исследование, быстрее всего инфекция распространяется во время приема пищи. Так, при общении с друзьями или семьей зараженные подхватили вирус в процессе еды - 45% и 53,1% случаев, соответственно. Кроме того, местами заражения стали офисы (34,5%) и места общественного питания (24,3%). Как ни странно, но транспорт и магазины не являются слишком опасными местами в плане заражения. Повышенную опасность представляют спортзалы.

Больше всего рискуют подхватить инфекцию посетители баров и ресторанов. Вероятность заражения увеличивается у тех, кто живет большой семьей в одном доме, пишет iz.ru . В группе риска также находятся люди с детьми, посещающими школу, а также любители заграничных путешествий.

В этой связи ВОЗ призвала людей собираться вместе на открытом воздухе, а в путешествиях стоит избегать переполненного транспорта.