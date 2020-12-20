Гастроэнтеролог рассказала об опасности яблок для здоровья

Яблоко является одним из самых вкусных и недорогих фруктов. Это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов. Употребление яблок способствует укреплению иммунитета и выведению шлаков из организма, Также потребление этого фрукта снижает риск возникновения рака легких и кишечника. Яблоки полезны как здоровым людям, так и страдающим различными заболеваниями. Яблоки могут насытить витамином А. Но вот витамина С, несмотря на обилие кислот, в них нет.

Однако в употреблении яблок есть не только плюсы, но и минусы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Барышева. В качестве положительных моментов эксперт назвала содержащуюся в плодах клетчатку, которая оказывает благотворное действие на кишечник. Употребляя яблоки, можно защитить себя от колитов и других желудочно-кишечных недугов. Кожура яблок содержит массу питательных веществ.

Однако чрезмерное употребление яблок может привести к диарее. Не стоит забывать, что в яблоках содержится много сахара. Людям с повышенной кислотностью следует осторожно отнестись к употреблению этих фруктов. Помимо прочего, эти плоды разъедают зубную эмаль. Кроме того, в семечках яблок содержится смертельный яд: амигдалин. Поэтому проглатывать семена яблока не рекомендуется.

По содержанию глюкозы одно яблоко эквивалентно сантиметровому куску хлеба. То есть избыточное поглощение этого фрукта может нанести вред людям с ожирением или сахарным диабетом. Здоровые люди могут съедать по 2-4 яблока в день, но только после приема пищи.